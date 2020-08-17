Популярний український телеведучий Володимир Остапчук вже майже рік зустрічається з нотаріусом Христиною Горняк. Нещодавно шоумен зробив для своєї коханої неймовірно розкішний сюрприз та подарував їй автомобіль Range Rover, який коштує більше мільйона гривень.

Як Володимир Остапчук влаштував сюрприз для неї, Христина Горняк розповіла на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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"Якось в середу, отримую смс від коханого з текстом: "Нічого не плануй в п'ятницю до обіду, ти мені потрібна!". Я підозрювала, але все ж ...Ми поїхали снідати в красивий ресторан, так неспішно сиділи і він сказав, що просто хотів разом провести ранок, думаю: "Хм ..."! Але потім, щось пішло не так!", – йдеться у дописі Христини Горняк.

Далі Володимир Остапчук зав’язав своїй обраниці очі та відвіз у невідомому напрямку. За словами дівчини, їхали вони недовго, але в середині був приємний та хвилюючий мандраж.

Що далі розповідати, дивіться самі на відео! Запам'ятаю цей день!!! Дякую тобі, Вова за те, що здійснюєш мої мрії і даруєш казку! Хотіла з цією радістю побути сама, але від наших ЗМІ нічого не приховати. Так що "щастя любить тишу" – це всього лише статус у ВК,

– написала кохана Остапчука

У програмі "Зірковий шлях" Володимир Остапчук розповів, що автомобіль Range Rover Христина хотіла давно. Це була її мрія останні 10 років. Тож він вирішив прислухатися до її бажань та втілити їх в реальність.

"Так смішно, тому що я сказав: "Завтра вранці ми поїдемо, звільнися в певний час". А вона відповіла: "Добре, а мені перстень на руку надягати?" Я сказав: "Кріс, просто поїдемо", – згадав Остапчук.



Володимир Остапчук подарував коханій машину / Viva

В інтерв’ю програми "Слава+" шоумен розповів, що його прайс на корпоративи та свята становить від 5 тисяч доларів – понад 130 тисяч гривень. Таких заходів за місяць він може мати близько десяти, тому його доходи дозволяють забезпечувати не лише себе та нову кохану Христину, а й двох дітей від попереднього шлюбу – доньку Емілію та сина Евана.