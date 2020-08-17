Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук уже почти год встречается с нотариусом Кристиной Горняк. Недавно шоумен сделал для своей возлюбленной невероятно роскошный сюрприз и подарил ей автомобиль Range Rover, который стоит более миллиона гривен.

Как Владимир Остапчук устроил для нее сюрприз , Кристина Горняк рассказала на своей личной странице в инстаграме.

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"Как-то в среду получаю смс от любимого с текстом: "ничего не планируй в пятницу к обеду, ты мне нужна!". Я подозревала, но все же… Мы поехали завтракать в красивый ресторан, так неспешно сидели, и он сказал, что просто хотел вместе провести утро думаю: "Хм ..."! Но потом что-то пошло не так!" – говорится в заметке Кристины Горняк.

Далее Владимир Остапчук завязал своей избраннице глаза и увез в неизвестном направлении. По словам девушки, ехали они недолго, но внутри был приятный и волнующий мандраж.

Что дальше рассказывать, смотрите сами на видео! Запомню этот день!!! Спасибо тебе, Вова за то, что осуществляешь мои мечты и даришь сказку! Хотела с этой радостью побыть одна, но от наших СМИ ничего не скрыть. Так что "счастье любит тишину" – это всего лишь статус в ВК,

- написала возлюбленная Остапчука

В программе "Звездный путь" Владимир Остапчук рассказал, что автомобиль Range Rover Кристина хотела давно. Это была ее мечта последние 10 лет. Поэтому он решил прислушаться к ее желаниям и воплотить их в реальность.

"Так смешно, потому что я сказал: "Завтра утром мы уедем, освободись в определенное время". А она ответила: "Хорошо, а мне перстень на руку надевать?". Я сказал: "Крис, просто поедем", – вспомнил Остапчук.



Владимир Остапчук подарил любимой машину / Viva

В интервью программы "Слава+" шоумен рассказал, что его прайс на корпоративы и праздники составляет от 5 тысяч долларов – более 130 тысяч гривен. Таких мероприятий за месяц он может иметь около десяти, поэтому его доходы позволяют обеспечивать не только себя и новую возлюбленную Кристину, но и двух детей от предыдущего брака – дочь Эмилию и сына Эвана.