Возлюбленная Остапчука рассказала, какой сюрприз приготовила ему по случаю годовщины отношений
19 августа 2019 года телеведущий Владимир Остапчук познакомился со своей нынешней избранницей Кристиной Горняк. По случаю годовщины отношений возлюбленная шоумена устроила ему сюрприз, и вскоре пара отправится в романтическое путешествие.
Судьбоносная встреча Кристины и Владимира состоялась на свадьбе в Италии, где Остапчук был ведущим, а его нынешняя возлюбленная – гостьей. После этого они случайно встретились на "Танцах со звездами", где и началась романтическая история. Теперь Горняк рассказала интересные детали совместной жизни с Владимиром в интервью изданию "Сегодня. LifeStyle".
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За этот год влюбленные прошли не одно испытание. Они долго держали отношения в тайне, а теперь с радостью делятся с поклонниками подробностями совместной жизни, вместе посещают светские мероприятия и наслаждаются каждым мгновением, проведеннім друг с другом.
Кристина призналась, что больше всего ценит во Владимире его заботу. Он обладает прекрасным чувством юмора и постоянно вызывает на ее лице улыбку. Девушка говорит, что чувство любви живет в ней и с каждым днем оно становится все сильнее.
Какой сюрприз Кристина приготовила для любимого на годовщину знакомства?
Сегодня, 19 августа, прошел ровно год с тех пор, как они познакомились. На днях телеведущий подарил любимой роскошный автомобиль, а она решила устроить ему сюрприз и организовала путешествие. Пара обожает гулять и наслаждаться красивыми видами, поэтому на несколько дней отправится в места, где будет наблюдать за прекрасными закатами солнца.
Кристина купила билеты в Стамбул. Там заказала роскошный отель, к которому приплывет яхта, которая будет катать влюбленных во время захода солнца по Босфору. Экскурсовод будет рассказывать увлекательные истории, а после этого состоится ужин с видом на вечерний город. Горняк отметила, что решила дарить впечатления и эмоции.