19 августа 2019 года телеведущий Владимир Остапчук познакомился со своей нынешней избранницей Кристиной Горняк. По случаю годовщины отношений возлюбленная шоумена устроила ему сюрприз, и вскоре пара отправится в романтическое путешествие.

Судьбоносная встреча Кристины и Владимира состоялась на свадьбе в Италии, где Остапчук был ведущим, а его нынешняя возлюбленная – гостьей. После этого они случайно встретились на "Танцах со звездами", где и началась романтическая история. Теперь Горняк рассказала интересные детали совместной жизни с Владимиром в интервью изданию "Сегодня. LifeStyle".

Читайте также Осуществляешь мечты и даришь сказку: Кристина Горняк рассказала, как Остапчук подарил ей Range Rover

За этот год влюбленные прошли не одно испытание. Они долго держали отношения в тайне, а теперь с радостью делятся с поклонниками подробностями совместной жизни, вместе посещают светские мероприятия и наслаждаются каждым мгновением, проведеннім друг с другом.

Кристина призналась, что больше всего ценит во Владимире его заботу. Он обладает прекрасным чувством юмора и постоянно вызывает на ее лице улыбку. Девушка говорит, что чувство любви живет в ней и с каждым днем оно становится все сильнее.

Какой сюрприз Кристина приготовила для любимого на годовщину знакомства?

Сегодня, 19 августа, прошел ровно год с тех пор, как они познакомились. На днях телеведущий подарил любимой роскошный автомобиль, а она решила устроить ему сюрприз и организовала путешествие. Пара обожает гулять и наслаждаться красивыми видами, поэтому на несколько дней отправится в места, где будет наблюдать за прекрасными закатами солнца.