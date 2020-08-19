Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк. Признание состоялось во время романтического путешествия в Стамбул, которое девушка организовала по случаю годовщины знакомства.

Радостной новостью шоумен поделился с поклонниками на личной инстаграм-странице. Сегодня, 19 августа, прошел ровно год с тех пор, как влюбленные познакомились.

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Кристина дала интервью, в котором отмечала, что приготовила для любимого сюрприз. Она купила билеты в Стамбул, забронировала номер в роскошном отеле. Из квартиры пару должна была забрать яхта, и они должны были отправиться на экскурсию по проливу Босфор, наслаждаясь закатом солнца. А позже был запланирован ужин с видом на вечерний город. Горняк стремилась подарить Владимиру впечатления и эмоции.

Однако мужчина устроил для избранницы нешуточную неожиданность. Во время прогулки по проливу он признался любимой в чувствах и сделал предложение руки и сердца. Трогательные моменты показал в инстаграм-сторис. 19 августа в 19:00 Остапчук предложил Горняк выйти за него замуж, и она согласилась.

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Кристина не сдерживала эмоций и была невероятно радостной. Она плакала от счастья, так как это один из самых романтических моментов в отношениях с Владимиром.

Что известно об отношениях Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Владимир и Кристина объявили о своих отношениях 23 мая в программе "Светская жизнь". Позже на их личных страницах в инстаграме появились чувственные фото, где влюбленные рассказали свою историю. Для поклонников шоумена избранница не стала неожиданностью, потому что именно о ней шли разговоры еще с февраля 2020 года, когда журналистам удалось разоблачить девушку телеведущего. Остапчук отметил, что когда все страсти утихли, он решил поделиться своим счастьем и познакомить общественность с любимой.



Влюбленные Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: JetSetter.ua

Пара познакомилась 19 августа 2019 года на свадьбе в Италии. Остапчук работал там ведущим, а Горняк была подружкой невесты. Однако тогда они не заинтересовались друг другом. Пообщались и на некоторое время исчезли, каждый вернулся к привычной жизни.

Телеведущий рассказал, что следующие несколько недель после встречи были для него непростыми. Он начал активную подготовку к прямым эфирам "Танцев со звездами". Также в тот период начался процесс развода с Еленой Войченко. Однако впоследствии в его жизни произошел счастливый случай.

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Остапчук случайно встретился с Кристиной за кулисами проекта "Танцы со звездами", и та встреча была судьбоносной. Именно тогда между ними промелькнула искра. После этого были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, романтическое путешествие в Париж.

После обнародования отношений Кристина поблагодарила Владимира за любовь и заботу. Она отметила, что после встречи с ним начала новую жизнь: "Ты – моя забота, моя опора, мой лучик солнца. Ты – ответственный и целеустремленный. Ты – лучший муж, друг, папа, сын и пример для многих. Твори и иди вперед, а я всегда поддержу и буду держать тебя за руку, как и договаривались".



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: Viva.ua

Карантин пара провела вместе. Кристина уже успела познакомиться с детьми Остапчука. Влюбленные не скрывают своих чувств и вместе появляются на светских мероприятиях. Пара строит отношения, которые, очевидно, совсем скоро перерастут в семью.