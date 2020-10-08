Успішний шоумен і ведучий Володимир Остапчук готується одружитися вдруге. Обраницею зірки стала нотаріус Христина Горняк. Раніше закохані розповідали про майбутнє весілля, однак напередодні церемонії вирішили розкрити більше деталей.

Вже 15 жовтня відбудеться одне з найочікуваніших весіль 2020 року в українському шоу-бізнесі. Того ж дня Володимир Остапчук офіційно укладе шлюб з коханою Христиною Горняк, з якою лише два місяці тому відзначив першу річницю знайомства. В інтерв'ю для "Зіркового шляху" закохані розповіли подробиці весілля.

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Весільні образи наречених

Володимир Остапчук для торжества обрав класичний чорний костюм з італійської тканини. Христина Горняк також визначилась з весільним образом. У нареченої буде одразу три сукні – дві з них вона придбала у весільному салоні рідного міста Львів, а ще одну – шиє на замовлення.

Обручки Володимира Остапчука і Христини Горняк

Пара замовила обручки в української дизайнерки, тоді як на заручини шоумен подарував коханій одразу дві каблучки від преміального ювелірного бренду Tiffany & Co – одну лаконічну повсякденну, а іншу – класичну з діамантом.

Остапчук наголосив, що обручки ідеально ввійшли одна в одну. Тому дизайнерка запропонувала нареченим зробити всередині один напис, який буде на двох каблучках, проте прочитати його можна буде лише тоді, коли з'єднати обручки одна в одну.

Зіркові гості на весіллі Остапчука

Нагадаємо, що закохані планують душевне весілля в колі найближчих людей – 45 осіб. Церемонія відбудеться ввечері, а проведуть її двоє ведучих-чоловіків, імена яких наречені тримають в секреті. Серед зіркових музикантів, які будуть розважати гостей, – співак LAUD та піаніст Євген Хмара.

У нас весілля невелике. Це коло друзів та батьків. Насправді ми запросили тих, хто дійсно щиро за нас порадів. Бо як, не дивно, коли я виставила фото із заручин, деякі мої подруги, які проживають не в Києві, а в інших містах, не привітали,

– пояснила Христина Горняк.