19 серпня шоумен Володимир Остапчук освідчився коханій Христині Горняк після року знайомства. Не минуло й двох місяців після заручин, як пара готова влаштувати весілля. Обраниця зірки пояснила, чому вони так поспішають одружитись.

Весілля 36-річного Володимира Остапчука з Христиною було заплановане на 1 жовтня. Однак через зараження коронавірусом парі довелось перенести як укладання шлюбу, так і саму церемонію. Новою датою закохані обрали 15 жовтня. Так, вони одружаться менше ніж за два місяці після освідчення ведучого. В інтерв'ю Катерині Осадчій для "Світського життя" наречені пояснили, чому так поспішають.

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Зауважимо, що для Володимира Остапчука шлюб стане другим, адже лише в березні цьогоріч він розлучився з дружиною Оленою Войченко після 12 років подружнього життя. Христина Горняк виходитиме заміж вперше. Як пояснила наречена шоумена, саме коханий мріє, щоб вона йшла під вінець у весільній сукні.

Христина зазначила, що для них необов'язковий штамп, однак затягувати з одруженням пара не хоче. Вона зауважила, що згодом у них можуть з'явитись нові клопоти, наприклад, діти.

Ну кохання, воно хіба чекає? Володимир, коли ми ще давно спілкувалися про весілля, казав, що у нього є мрія, щоб я до нього йшла у білій сукні. Не те, що ми поспішаємо, просто ми вирішили не відкладати. Хто його знає, може діточки підуть, там вже буде не до весілля,

– пояснила наречена Володимира Остапчука.

Нагадаємо, що весілля пара планує душевним, без конкурсів і в колі найближчих людей. Вони вже визначились з весільними вбраннями, ведучим та рестораном. Розпис відбудеться в один день з святкуванням вже 15 жовтня.

Попри те, що Володимир Остапчук і Христина Горняк не планують гучне торжество, вони знають, що їхнє весілля одне з найочікуваніших в українському шоу-бізі.

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