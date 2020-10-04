19 августа шоумен Владимир Остапчук сделал предложение любимой Кристине Горняк после года знакомства. Не прошло и двух месяцев после помолвки, как пара готова устроить свадьбу. Избранница звезды объяснила, почему они так спешат пожениться.

Свадьба 36-летнего Владимира Остапчука с Кристиной была запланирована на 1 октября. Однако из-за заражения коронавирусом паре пришлось перенести как заключение брака, так и саму церемонию. Новой датой влюбленные выбрали 15 октября. Да, они поженятся меньше чем через два месяца после признания ведущего. В интервью Екатерине Осадчей для "Светской жизни" жених и невеста объяснили, почему так спешат.

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Заметим, что для Владимира Остапчука брак станет вторым, ведь только в марте этого года он развелся с женой Еленой Войченко после 12 лет супружеской жизни. Кристина Горняк будет выходить замуж впервые. Как объяснила невеста шоумена, именно любимый мечтает, чтобы она шла под венец в свадебном платье.

Кристина отметила, что для них необязателен штамп, однако затягивать с женитьбой пара не хочет. Она отметила, что со временем у них могут появиться новые хлопоты, например, дети.

Ну любовь, она как бы ждет? Владимир, когда мы еще давно говорили о свадьбе, говорил, что у него есть мечта, чтобы я к нему шла в белом платье. Не то, что мы спешим, просто мы решили не откладывать. Кто его знает, может детишки пойдут, там уже будет не до свадьбы,

– объяснила невеста Владимира Остапчука.

Напомним, что свадьбу пара планирует душевной, без конкурсов и в кругу близких людей. Они уже определились со свадебными нарядами, ведущим и рестораном. Роспись состоится в один день с празднованием уже 15 октября.

Несмотря на то, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк не планируют громкое торжество, они знают, что их свадьба одна из самых ожидаемых в украинском шоу-бизе.

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