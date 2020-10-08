Успешный шоумен и ведущий Владимир Остапчук готовится жениться во второй раз. Избранницей звезды стала нотариус Кристина Горняк. Ранее влюбленные рассказывали о предстоящей свадьбе, однако накануне церемонии решили раскрыть больше деталей.

Уже 15 октября состоится одна из самых ожидаемых свадеб 2020 года в украинском шоу-бизнесе. В тот же день Владимир Остапчук официально заключит брак с любимой Кристиной Горняк, с которой всего два месяца назад отметил первую годовщину знакомства. В интервью для "Зіркового шляху" влюбленные рассказали подробности свадьбы.

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Свадебные образы невест

Владимир Остапчук для торжества выбрал классический черный костюм из итальянской ткани. Кристина Горняк также определилась со свадебным образом. У невесты будет сразу три платья – два из них она приобрела в свадебном салоне родного города Львов, а еще одно – шьет на заказ.

Обручальные кольца Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Пара заказала обручальные кольца у украинского дизайнера, тогда как на помолвку шоумен подарил любимой сразу два кольца от премиального ювелирного бренда Tiffany & Co – одно лаконичное повседневное, а другое классическое с бриллиантом.

Остапчук подчеркнул, что обручальные кольца идеально вошли друг в друга. Поэтому дизайнер предложила молодоженам сделать внутри одну надпись, которая будет на двух кольцах, однако прочитать ее можно будет лишь тогда, когда соединить обручальные кольца друг с другом.

Звездные гости на свадьбе Остапчука

Напомним, что влюбленные планируют душевную свадьбу в кругу самых близких людей – 45 человек. Церемония состоится вечером, а проведут ее двое ведущих-мужчин, имена которых молодожены держат в секрете. Среди звездных музыкантов, которые будут развлекать гостей, певец LAUD и пианист Евгений Хмара.

У нас свадьба небольшая. Это круг друзей и родителей. На самом деле мы пригласили тех, кто действительно искренне за нас порадовался. Потому как, не странно, когда я выставила фото с помолвки, некоторые мои подруги, которые проживают не в Киеве, а в других городах, не поздравили,

– объяснила Кристина Горняк.