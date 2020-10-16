Украинский телеведущий Владимир Остапчук 15 октября во второй раз женился. Его избранницей стала нотариус Кристина Горняк, с которой шоумен состоял в отношениях около года. Что известно о свадьбе пары – читайте в LifeStyle 24.

Лишь через год после заявления о разводе с Еленой Войченко, Владимир Остапчук обменялся брачными обетами с Кристиной Горняк. В середине августа женщина получила предложение руки и сердца от любимого в Турции, а уже в сентябре пара планировала сыграть свадьбу. Впрочем, Владимир и Кристина заболели COVID-19, поэтому отложили праздник на один месяц.

Обратите внимание Свадьбу Владимира Остапчука и Кристины Горняк: фото и видео платья и церемонии

Роскошная свадьба Владимира и Кристины была лишь для самых близких друзей и родственников в одном из загородных ресторанов Киева. Там пара воплотила все свои пожелания относительно праздника: волшебный алтарь, возле которого супруги вечером дали обеты; различные фотозоны; просторный зал для гостей и сцена для выступлений звезд и музыкантов.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк: фото Elle.ua, Jetsetter, Юрия Ревы и Маши Голуб с инстаграма

Свадебные платья Кристины Горняк

Для утра невесты в отеле на территории комплекса, где состоялась свадьба, Кристина надела белый атласный халатик со страусиными перьями на рукавах.

Утро невесты: фото Юрия Ревы и Маши Голуб с инстаграма

Свое первое платье для встречи гостей Кристина выбрала из киевского салона Crystal. Элегатное приталенное платье на длинных рукавах без зоны декольте и с глубоким вырезом на ногах, а также шлейфом прекрасно гармонировало с ретро-аксессуаром в виде сетки на волосах.

Первый свадебный образ Кристины Горняк: фото Юрия Ревы и Маши Голуб с инстаграма

К слову Владимир Остапчук прослезился, когда увидел невесту Кристину у алтаря: видео

Второй образ был от популярного свадебного бренда Mila Nova. Изысканное платье из дорого атласа, которое имело приспущенные плечики, нежную зону декольте и шлейф, было выдержано в одном стиле с длинной прозрачной фатой. В таком платье Горняк дала брачный обет своему возлюбленному Владимиру Остапчуку.

Второй свадебный образ Кристины Горняк: фото Юрия Ревы и Маши Голуб с инстаграма

Третье платье Кристина Горняк было создано вручную в киевском ателье по эскизам самой невесты. Женщина хотела, чтобы в ней был разрез и блестки, а само платье имело мотивы греческого стиля. Именно в ней невеста развлекалась на танцполе вместе с гостями.

Третий свадебный образ: фото Elle.ua