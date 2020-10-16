Украинский телеведущий Владимир Остапчук 15 октября сыграл свадьбу с любимой Кристиной Горняк. Мужчина во второй раз женился после громкого развода с Еленой Войченко в 2019 году. Перед тем, как дать брачный обет любимой Кристине, мужчина не сдержал слез.

Видеоролики трогательного момента уже появились в сети, сообщает 24 канал. На них можно увидеть, как церемония бракосочетания состоялась вечером на улице под волшебной аркой. Магию моменту добавляли сияющие гирлянды и множество зажженных свечей. После громкого гуляния Кристина переоделась во второе свадебное платье, сменила прическу и прицепила фату, поэтому новый образ женщины кардинально отличался от первого и очень поразил Остапчука.

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Когда к алтарю Кристину Горняк отводил ее отец, Владимир был поражен красотой любимой и расплакался. Когда же она подошла, он ее поцеловал и помог с фатой. После того, как эмоции улеглись, пара зачитала друг другу свои брачные обеты, подготовленные заранее.

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"Любимая моя. Как же долго я тебя ждал. Я искал тебя в чужих голосах, чужих судьбах, в чужих глазах. Я верил, что однажды ты придешь. Я верил. Я знал, что твоя душа однажды постучится в мою дверь. Именно поэтому я оставил ее не закрытой", – провозгласил в своем обете Остапчук.

Своими обещаниями также поделилась и Кристина, которая, в частности, вспомнила и о детях Остапчука от Елены Войченко:

"Сегодня и каждый следующий день я хочу тебя благодарить. Благодарить за все твои поступки, за твою нежность. С тобой я улыбаюсь, даже когда мне грустно. С тобой я просыпаюсь и радуюсь, радуюсь каждому дню еще больше. С тобой солнечно даже в самый пасмурный день. Я обещаю уважать тебя и твои взгляды на мир. Я обещаю ценить каждый твой поступок. Я обещаю не бесить тебя, ну очень постараюсь. Я обещаю дарить тебе нежность, особенно когда тебе тяжело или страшно. Я обещаю принимать твоих детей с любовью и нежностью. Я обещаю защищать и оберегать нашу любовь, создавать наш мир и дом, и делать его самым крепким и уютным. Я обещаю тебя держать за руку, даже когда будет очень сложно... Я буду верна тебе душой, телом и духом. Я люблю тебя".



Владимир Остапчук и Кристина Горняк на церемонии / Instagram-Stories / @kristygor