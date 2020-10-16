Український телеведучий Володимир Остапчук 15 жовтня зіграв весілля з коханою Христиною Горняк. Чоловік вдруге одружився після гучного розлучення з Оленою Войченко у 2019 році. Перед тим, як дати шлюбну обітницю коханій Христині, чоловік не стримав сліз.

Відеоролики зворушливого моменту вже з'явились у мережі, повідомляє 24 канал. На них можна побачити, як церемонія одруження відбулась ввечері на вулиці під чарівною аркою. Магії моменту додавали сяючі гірлянди та безліч запалених свічок. Після гучного гуляння Христина переодягнулась в другу весільну сукню, змінила зачіску та вчепила фату, відтак новий образ жінки кардинально відрізнявся від першого і неабияк вразив Остапчука.

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Коли до вівтаря Христину Горняк відводив її батько, Володимир був вражений красою коханої та розплакався. Коли ж вона підійшла, він її поцілував та допоміг з фатою. Після того, як емоції вгамувались, пара зачитала одне одному свої шлюбні обітниці, підготовлені наперед.

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Кохана моя. Як же довго я тебе чекав. Я шукав тебе в чужих голосах, чужих долях, в чужих очах. Я вірив, що одного разу ти прийдеш. Я вірив. Я знав, що твоя душа одного разу постукає у мої двері. Саме тому я залишив їх не закритими,

– проголосив у своїй обітниці Остапчук.

Своїми обіцянками також поділилась і Христина, яка, зокрема, згадала і про дітей Остапчука від Олени Войченко:

"Сьогодні і кожен наступний день я хочу тобі дякувати. Дякувати за всі твої вчинки, за твою ніжність. З тобою я усміхаюсь, навіть коли мені сумно. З тобою я прокидаюсь і радію, радію кожному дневі ще більше. З тобою сонячно навіть в найбільш похмурий день. Я обіцяю поважати тебе і твої погляди на світ. Я обіцяю цінувати кожний твій вчинок. Я обіцяю не бісити тебе, ну дуже постараюсь. Я обіцяю дарувати тобі ніжність, особливо коли тобі важко або страшно. Я обіцяю приймати твоїх дітей з любов'ю та ніжністю. Я обіцяю захищати та оберігати нашу любов, створювати наш світ і дім, і робити його найміцнішим та найзатишнішим. Я обіцяю тебе тримати за руку, навіть коли буде дуже складно… Я буду вірна тобі душею, тілом і духом. Я люблю тебе".



Володимир Остапчук та Христина Горняк на церемонії / Instagram-Stories / @kristygor