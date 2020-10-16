Український телеведучий Володимир Остапчук 15 жовтня вдруге одружився. Його обраницею стала нотаріус Христина Горняк, з якою шоумен перебував у стосунках близько року. Що відомо про весілля пари – читайте у LifeStyle 24.

Лише через рік після заяви про розлучення з Оленою Войченко, Володимир Остапчук обмінявся шлюбними обітницями із Христиною Горняк. Всередині серпня жінка отримала пропозицію руки і серця від коханого у Туреччині, а вже у вересні пара планувала зіграти весілля. Втім, Володимир та Христина захворіли на COVID-19, тому відтермінували свято на один місяць.

Зверніть увагу Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк: фото і відео сукні та церемонії

Розкішне весілля Володимира та Христини було лише для найближчих друзів та родичів в одному із заміських ресторанів Києва. Там пара втілила усі свої побажання щодо свята: чарівний вівтар, біля якого подружжя ввечері дало обітниці; різні фотозони; просторий зал для гостей і сцена для виступів зірок та музикантів.

Весілля Володимира Остапчука і Христини Горняк: фото Elle.ua, Jetsetter, Юрія Реви і Маші Голуб з інстаграму

Весільні сукні Христини Горняк

Для ранку нареченої у готелі на території комплексу, де відбулось весілля, Христина одягнула білий атласний халатик зі страусиним пір'ям на рукавах.

Ранок нареченої: фото Юрія Реви та Маші Голуб з інстаграму

Свою першу сукню для зустрічі гостей Христина обрала із київського салону Crystal. Елегатна приталена сукня на довгих рукавах без зони декольте та із глибоким вирізом на ногах, а також шлейфом чудово гармоніювала із ретро-аксесуаром у вигляді сітки на волоссі.

Перший весільний образ Христини Горняк: фото Юрія Реви та Маші Голуб з інстаграму

До слова Володимир Остапчук розплакався, коли побачив наречену Христину біля вівтаря: відео

Другий образ був від популярного весільного бренду Mila Nova. Вишукана сукня з дорого атласу, яка мала приспущені плечики, ніжну зону декольте та шлейф, була витримана в одному стилі із довгою прозорою фатою. У такій сукні Горняк дала шлюбну обітницю своєму коханому Володимиру Остапчуку.

Другий весільний образ Христини Горняк: фото Юрія Реви та Маші Голуб з інстаграму

Третя сукня Христина Горняк була створена вручну в київському ательє за ескізами самої нареченої. Жінка хотіла, щоб у ній був розріз і блискітки, а сама сукня мала мотиви грецького стилю. Саме у ній наречена розважалась на танцювальному майданчику разом із гостями.

Третій весільний образ: фото Elle.ua