Український шоумен Володимир Остапчук кілька днів тому одружився з Христиною Горняк. Новоспечене подружжя майже одразу вирушило у весільну подорож Туреччиною.

15 жовтня цього року відбулося весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк. Пара зіграла свято в одному із заміських ресторанів Києва. Після розкішної церемонії новоспечене подружжя вирушило у весільну подорож Туреччиною. Про це закохані повідомили в інстаграмі.

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Володимир та Христина зазначили, що приїхали до Бодрума – міста в Туреччині. Там вони перебуватимуть тільки чотири дні, оскільки їх чекають справи в Україні. Подружжя на своїх сторінках постійно діляться фото й відео з медового місяця.



Володимир та Христина відпочивають в Туреччині / Instagram-Stories / @vova_ostapchuk

Також пара опублікувала чуттєвий ролик свого Love Story (історії кохання). У ньому закохані тримаються за руки, пристрасно цілуються та гуляють Києвом, насолоджуючись компанією одне одного.

"Ми не такі як всі! І наша LOVE STORY абсолютно не така, як завжди! Особисто я такої ще не бачила, у всіх завжди ванільно, а у нас все знято за нашим темпераментом! Ми просто бігали, гуляли містом, заплітали квіти у волосся, багато цілувалися і все це можна побачити в нашій історії кохання", – підписала зворушливе відео Христина Горняк.