Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, про розлучення якого говорила вся країна, заручився із новою обраницею Христиною Горняк. Новоспечена наречена прокоментувала величезну кількість хейту, який її коханий отримав за час розриву з ексдружиною.

Христина дала відверте інтерв'ю "КП в Україні", у якому зізналася, що її дивують ті негативні вислови на адресу Володимира, які він отримує у зв'язку із розлученням.

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"Колись це закінчиться. Чому всі причепилися до Остапчука? У суспільстві, зокрема в шоу-бізнесі, є дуже багато пар, які розлучилися, розійшлися, залишили дружин із дітьми тощо. Ніхто про них не говорить. А Вова чомусь за них всіх поніс покарання", – сказала Горняк.

Остапчук вже розлучився із Оленою Войченко, проте деталі цього процесу й досі викликають цікавість у громадськості. Його особисте життя не залишається без уваги і активно висвітлюється в мережі. Сам телеведучий вважає, що негативна реакція публіки спричинена тим, що він показував картинку ідеальних стосунків з дружиною, хоча насправді у сім'ї були проблеми.

Це дуже мене загартувало. Частину хейту, яка ллється на мене, отримує Христина. Та вона взагалі ні в чому не винна. Чому я? Мені здається тому, що я зробив занадто ідеальну картинку у соціальних мережах та інтерв'ю. Напевно, був неправий,

– прокоментував Володимир.

Наразі Остапчук розпочав нову історію кохання і вже зробив пропозицію своїй обраниці. Закохані не соромляться показувати свої почуття і насолоджуюься кожною миттю. Шоумен зізнається, що у теперішніх стосунках він щасливий.