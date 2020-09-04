Поніс покарання за всіх розлучених у шоу-бізнесі: наречена Остапчука різко відреагувала на хейт
Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, про розлучення якого говорила вся країна, заручився із новою обраницею Христиною Горняк. Новоспечена наречена прокоментувала величезну кількість хейту, який її коханий отримав за час розриву з ексдружиною.
Христина дала відверте інтерв'ю "КП в Україні", у якому зізналася, що її дивують ті негативні вислови на адресу Володимира, які він отримує у зв'язку із розлученням.
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"Колись це закінчиться. Чому всі причепилися до Остапчука? У суспільстві, зокрема в шоу-бізнесі, є дуже багато пар, які розлучилися, розійшлися, залишили дружин із дітьми тощо. Ніхто про них не говорить. А Вова чомусь за них всіх поніс покарання", – сказала Горняк.
Остапчук вже розлучився із Оленою Войченко, проте деталі цього процесу й досі викликають цікавість у громадськості. Його особисте життя не залишається без уваги і активно висвітлюється в мережі. Сам телеведучий вважає, що негативна реакція публіки спричинена тим, що він показував картинку ідеальних стосунків з дружиною, хоча насправді у сім'ї були проблеми.
Це дуже мене загартувало. Частину хейту, яка ллється на мене, отримує Христина. Та вона взагалі ні в чому не винна. Чому я? Мені здається тому, що я зробив занадто ідеальну картинку у соціальних мережах та інтерв'ю. Напевно, був неправий,
– прокоментував Володимир.
Наразі Остапчук розпочав нову історію кохання і вже зробив пропозицію своїй обраниці. Закохані не соромляться показувати свої почуття і насолоджуюься кожною миттю. Шоумен зізнається, що у теперішніх стосунках він щасливий.