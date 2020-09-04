Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, о разводе которого говорила вся страна, обручился с новой избранницей Кристиной Горняк. Новоиспеченная невеста прокомментировала огромное количество хейта, который ее любимый получил за время разрыва с экс-женой.

Кристина дала откровенное интервью "КП в Украине", в котором призналась, что ее удивляют те негативные высказывания в адрес Владимира, которые он получает в связи с разводом.

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"Когда это закончится. Почему все прицепились к Остапчуку? В обществе, в частности в шоу-бизнесе, очень много пар, которые развелись, разошлись, оставили жен с детьми и тому подобное. Никто о них не говорит. А Вова почему-то за них всех понес наказание", – сказала Горняк.

Остапчук уже расстался с Еленой Войченко, однако детали этого процесса до сих пор вызывают интерес у общественности. Его личная жизнь не остается без внимания и активно освещается в сети. Сам телеведущий считает, что негативная реакция публики вызвана тем, что он показывал картинку идеальных отношений с женой, хотя на самом деле в семье были проблемы.

Это очень меня закалило. Часть хейта, которая льется на меня, получает Кристина. И она вообще ни в чем не виновата. Почему я? Мне кажется потому, что я сделал слишком идеальную картинку в социальных сетях и интервью. Наверное, был не прав,

– прокомментировал Владимир.

Сейчас Остапчук начал новую историю любви и уже сделал предложение своей избраннице. Влюбленные не стесняются показывать свои чувства и наслаждаются каждым мгновением. Шоумен признается, что в нынешних отношениях он счастлив.