19 августа известный шоумен и телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение любимой Кристине Горняк в годовщину знакомства. Пара уже готовится к свадьбе, но с датой торжества еще не определилась. Однако влюбленные откровенно поделились, о какой церемонии мечтают.

Почти год назад Владимир Остапчук закрутил роман с нотариусом Кристиной Горняк и уже готов жениться на избраннице. В интервью для издания "КП в Украине" шоумен с возлюбленной рассказали, какой будет их предстоящая свадьба.

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Владимир Остапчук признался, что за 7 лет карьеры в шоу-бизнесе провел тысячи громких свадеб в Украине и за рубежом как для известных, так и для состоятельных невест. Однако свой праздник он видит без конкурсов, душевным и в кругу близких людей.

Я считаю, что праздник должен быть душевным. Только близкие люди. Мне не очень комфортно, когда миллион человек и половина из них ты не знаешь. Я не люблю, когда это превращается в концерт,

– пояснил Владимир Остапчук.

Однако с датой свадьбы влюбленные еще не определились, хотя готовы официально зарегистрировать брак хоть сейчас. Дело в том, что на душевную свадебную вечеринку пара хочет пригласить много родственников, которые живут за рубежом – в Дании, Франции, Венгрии и США. Однако собрать всех в условиях пандемии коронавируса сейчас сложно.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк готовы подписать брачный контракт, ведь любимая шоумена за годы работы нотариусом знает, что он во многих ситуациях упрощает отношения. Стоит отметить, что сам шоумен в этом убедился, ведь подписывал брачный контракт перед разводом.

"Ты можешь сегодня его заключить, а завтра – разорвать, послезавтра – внести изменения. У нас эта практика пока не пользуется спросом. Но скажу так: когда люди расстаются, брачный контракт очень упрощает распределение имущества", – объяснила Кристина Горняк.

Что известно о помолвке Владимира Остапчука и Кристины Горняк?

19 августа в 19:00 в первую годовщину знакомства шоумен и телеведущий сделал предложение любимой во время путешествия в Стамбул. Путешествие в Турцию и прогулку на яхте по проливу Босфор на закате организовала сама Кристина, однако о ее сюрпризе Остапчук знал и готовил свой.

Накануне поездки мужчина уехал к родителям возлюбленной, чтобы попросить ее руку и сердце. В Киеве с подружками девушки он выбрал кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co, а в Стамбуле вместе с Кристиной приобрел еще одно – классическое с камнем от того же бренда.