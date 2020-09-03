19 серпня відомий шоумен і телеведучий Володимир Остапчук освідчився коханій Христині Горняк у річницю знайомства. Пара вже готується до весілля, проте з датою торжества ще не визначилась. Проте закохані відверто поділились, про яку церемонію мріють.

Майже рік тому Володимир Остапчук закрутив роман з нотаріусом Христиною Горняк й вже готовий одружитись з обраницею. В інтерв'ю для видання "КП в Україні" шоумен з коханою розповіли, яким буде їхнє майбутнє весілля.

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Володимир Остапчук зізнався, що за 7 років кар'єри в шоу-бізнесі провів тисячі гучних весіль в Україні та за кордоном як для відомих, так і для заможних наречених. Проте своє свято він бачить без конкурсів, душевним та в колі близьких людей.

Я вважаю, що свято має бути душевним. Тільки близькі люди. Мені не дуже комфортно, коли мільйон людей, і половину з них ти не знаєш. Я не люблю, коли це перетворюється в концерт,

– пояснив Володимир Остапчук.

Проте з датою весілля закохані ще не визначились, хоч готові офіційно зареєструвати шлюб хоч зараз. Річ у тому, що на душевну весільну вечірку пара хоче запросити багато родичів, які живуть за кордоном – у Данії, Франції, Угорщині та США. Однак зібрати всіх в умовах пандемії коронавірусу нині складно.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук та Христина Горняк готові підписати шлюбний контракт, адже кохана шоумена за роки роботи нотаріусом знає, що він у багатьох ситуаціях спрощує стосунки. Варто зазначити, що сам шоумен у цьому переконався, адже підписував шлюбний контракт перед розлученням.

"Ти можеш сьогодні його укласти, а завтра – розірвати, післязавтра – внести зміни. У нас ця практика поки не має попиту. Але скажу так: коли люди розлучаються, шлюбний контракт дуже спрощує розподіл майна", – пояснила Христина Горняк.

Що відомо про заручини Володимира Остапчука та Христини Горняк?

19 серпня о 19:00 у першу річницю знайомства шоумен і телеведучий освідчився коханій під час подорожі в Стамбул. Подорож до Туреччини та прогулянку яхтою протокою Босфор на заході сонця організувала сама Христина, однак про її сюрприз Остапчук знав і готував свій.

Напередодні поїздки чоловік поїхав до батьків коханої, аби попросити її руку й серце. У Києві з подружками дівчини він обрав каблучку від ювелірного бренду Tiffany & Co, а в Стамбулі разом з Христиною придбав ще одну – класичну з каменем від того ж бренду.