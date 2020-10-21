15 октября шоумен Владимир Остапчук женился во второй раз на любимой Кристине Горняк. Даже после официального заключения брака критика нового союза в сети не утихает. Новоиспеченная жена звезды ответила хейтерам, осуждающим роман влюбленных, который разрушил семью ведущего.

Более полугода назад пользователи выкрыли любимую Владимира Остапчука, с которой он съехался до официального развода с первой женой и мамой двоих детей Еленой Войченко. С тех пор фолловеров в Инстаграм-блоге Кристины Горняк существенно увеличилось, однако среди них больше хейтеров, которые не одобряют отношения пары. Избранница шоумена долго мирилась с критикой в комментариях, а только после женитьбы решилась резко ответить недоброжелателям.

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Сообщение она написала во время медового месяца в Турции. Хейтеров она назвала "святошами безгрешными", подчеркнув, что среди них преимущественно "счастливые жены" и "мамочки двух ангелочков".

Для вас, мои святые подписчики! Это я сейчас о тех, кто с нимбом над головой осуждает меня, мои поступки и поступки моего Владимира, изливая свои страхи и обиды на жизнь в комментариях на моей странице,

– обратилась Кристина Горняк.

Жена Владимира Остапчука использовала цитату драматурга Уильяма Шекспира, посоветовав критикам осуждать только свои ошибки: "Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".

"Не раздавайте советов или рекомендаций как мне жить, или какой бумеранг меня догонит, потому что за свою жизнь я несу ответственности сама. Пока вы ищите во мне минусы и грехи, я уверенно двигаюсь вперед своим путем", – добавила Кристина Горняк.