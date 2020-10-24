Христина Горняк, друга дружина українського шоумена Володимира Остапчука, нещодавно заявляла, що колишня жінка Олена Войченко не пускає дітей ведучого до неї. Але днями Володимир показав кадри знайомства коханої з донькою.

15 жовтня пара відомого україського шоумена Володимира Остапчука та нотаріусині Христини Горняк офіційно стала подружжям. Володимир виховує двох дітей після першого шлюбу з Оленою Войченко, він забезпечує їх матеріально і проводить разом час, хоча б два дні на тиждень.

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Днями до зіркового батька прийшли його діти. На особистій сторінці в інстаграмі Остапчук поділився відео, де його друга дружина Христина спільно проводить час з 7-річною донечкою Володимира Емілією.

На милому ролику Христина розмовляє з Емілією та розглядає з нею зошит для нот. Згодом вони вдвох сіли за фортепіано та грали на ньому. В той час Володимир Остапчук веселився із 3-річним сином Еваном та грався з ним машинками.

Нагадаємо, що раніше Христина Горняк в соціальних мережах заявляла, що колишня дружина шоумена ревнує до неї: "Спираючись на те, що не дозволяє приходити їм до нас – очевидно, так. Потрібен час". Такий висновок вона зробила тому, що Олена Войченко начебто не пускала дітей до зіркового батька. Втім, схоже на те, що вона переглянула своє рішення.

Дивіться відео онлайн знайомство Христини Горняк з дітьми: