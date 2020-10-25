33-річна американська співачка Гіларі Дафф чекає на появу третього малюка. Вагітність вона оприлюднила в милому відео з чоловіком Меттью Кома, який акцентував на чималому животику дружини.

На особистій сторінці в інстаграмі знаменита попвиконавиця Гіларі Дафф оголосила про третю вагітність. Вона показала зворушливий ролик з коханим, на якому засвітила округлий живіт. Співачка постала у светрі карамельного кольору та темних джинсах. Ззаду її обіймав чоловік артист Меттью Кома, який ніжно притримував животик майбутньої багатодітної мами.

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Наша сім'я росте. Хоча поки більше я,

– з гумором написала Гіларі Дафф.

Менше ніж за добу відео викликало фурор у мережі. Його переглянуло понад 5 мільйонів користувачів, а у коментарях родину вітали зіркові друзі співачки.

Для Гіларі Дафф дитина, стать якої батьки наразі тримають в таємниці, стане третьою. Від першого 6-річного шлюбу з хокеїстом Майком Комрі вона виховує 8-річного сина Луку Круза, а від чоловіка Меттью Коми – 2-річну донечку Бенкс Вайолет.

Варто зазначити, що шлюб пара уклала в грудні 2019 року вже після народження дівчинки. Скромне і стримане весілля було закрите для журналістів і відбулось у будинку Гіларі Дафф. На церемонії були тільки рідні та близькі друзі. Варто зазначити, що закохані з'їхалися ще 2017 року, тому цей шлюб став одним з найочікуваніших.