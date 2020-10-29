Американська акторка і модель Емілі Ратажковскі днями розсекретила, що очікує на появу первістка. Та навіть в особливому стані вона продовжує оголюватися і позувати у пікантних ситуаціях.

Емілі Ратажковскі навіть, будучи вагітною, залишається однією з найвідвертіших моделей сучасності. На особистій сторінці в інстаграмі вона не соромиться оприлюднювати еротичні кадри і навіть позує топлес перед майже 27-мільйонною аудиторією підписників.

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Зірка вкотре постала перед камерою у рамках рекламної кампанії для власного бренду нижньої білизни Inamorata. Цього разу дівчина приміряла два купальники з нової колекції.

Спершу бачимо Емілі у красивому, напів прозорому костюмі блакитно-жовтого кольору та бюстгальтері від купальника. Вбрання оголило живіт моделі та підкреслило апетитні форми. На наступних знімках Ратажковскі позує у купальнику помаранчевого кольору. Верх вбрання зробив акцент на пишних грудях знаменитості, що неабияк привернуло увагу її прихильників. А мінітрусики оголили пружні сідниці. Також бачимо на Емілі білий халат.

Для фотосесії дівчина вклала волосся у легкі локони і доповнила свої провокативні образи золотими сережками-кільцями. А на обличчі модель зробила насичений макіяж, у якому за допомогою тіней та олівців виділила очі, а губи нафарбувала коричневим блиском.

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