Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі повідомила про свою вагітність. Вона очікує на появу первістка, проте навіть в особливому стані не припиняє позувати оголеною перед камерою.

Вчора, 26 жовтня, світ модельного бізнесу сколинула новина про вагітність однією із найпопулярніших моделей сучасності Емілі Ратажковскі. Вона також є дуже відвертою та не соромиться демонструвати своє оголене тіло перед багатомільйонною аудиторією прихильників. Так, на особистій сторінці в інстаграмі зірка вкотре опублікувала провокативні кадри.

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Емілі позувала топлес перед дзеркалом у своєму маєтку. Серед одягу на майбутній матусі бачимо лише чорно-білі шкарпетки. Ратажковскі оголила свій кругленький животик, а в дописі зазначила, що перебуває на двадцятому тижні вагітності.

Оголені груди знаменитість прикрила рукою і телефоном, а ніжку поставила так, щоб не було видно інтимних зон. Ці фото неабияк розбурхали мережу, адже на них видно ще й повністю оголені сідниці зірки. Її вуха прикрашали золоті сережки. Волосся модель вклала у хвильки та забрала набік, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках.

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