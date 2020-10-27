Американская актриса и модель Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности. Она ожидает появления первенца, однако даже в особом состоянии не прекращает позировать обнаженной перед камерой.

Вчера, 26 октября, мир модельного бизнеса всколыхнула новость о беременности одной из самых популярных моделей современности Эмили Ратаковски. Она также очень откровенна и не стесняется демонстрировать свое обнаженное тело перед многомиллионной аудиторией поклонников. Так, на личной странице в инстаграм звезда в очередной раз опубликовала провокационные кадры.

К теме Модель Эмили Ратаковски беременна первенцем: чувственное видео

Эмили позировала топлес перед зеркалом в своем поместье. Среди одежды на будущей мамочке видим лишь черно-белые носки. Ратаковски обнажила свой округлившийся животик, а в заметке отметила, что находится на двадцатой неделе беременности.

Обнаженную грудь знаменитость прикрыла рукой и телефоном, а ножку поставила так, чтобы не было видно интимных зон. Эти фото изрядно взбудоражили сеть, ведь на них видны еще и полностью обнаженные ягодицы звезды. Ее уши украшали золотые серьги. Волосы модель вложила в волны и забрала набок, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Для просмотра фото листайте вправо