Американская актриса и модель Эмили Ратаковски на днях рассекретила, что ожидает появление первенца. Но даже в особом состоянии она продолжает обнажаться и позировать в пикантных ситуациях.

Эмили Ратаковски даже будучи беременной, остается одной из самых откровенных моделей современности. На личной странице в инстаграме она не стесняется публиковать эротические кадры и даже позирует топлес перед почти 27-миллионной аудиторией подписчиков.

Смотрите также Беременная Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной: эротические фото 18+

Звезда в очередной раз предстала перед камерой в рамках рекламной кампании для собственного бренда нижнего белья Inamorata. На этот раз девушка примерила два купальника из новой коллекции.

Сначала видим Эмили в красивом, полупрозрачном костюме сине-желтого цвета и бюстгальтере от купальника. Наряд обнажил живот модели и подчеркнул аппетитные формы. На следующих снимках Ратаковски позирует в купальнике оранжевого цвета. Верх наряда сделал акцент на пышной груди знаменитости, что очень привлекло внимание ее поклонников. А мини трусики обнажили упругие ягодицы. Также видим на Эмили белый халат.

Для фотосессии девушка уложила волосы в легкие локоны и дополнила свои провокационные образы золотыми серьгами-кольцами. А на лице модель сделала насыщенный макияж, в котором с помощью теней и карандашей выделила глаза, а губы накрасила коричневым блеском.

Для просмотра фото листайте вправо