Американская модель Эмили Ратаковски даже в декрете не забывает радовать поклонников роскошными и горячими кадрами. Беременность придает модели еще большей красоты и нежности.

На своей инстаграм-странице беременная Эмили Ратаковски презентовала новую коллекцию купальников собственного бренда Inamorata. Хотя карантинные ограничения только усилились в мире, женщина рекомендует покупать ее вещи для отдыха даже на собственном дворе.

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Новая коллекция отличается своим фасоном от других вещей, поскольку теперь бюстгальтер является более закрытым и имеет горловину, из-за чего напоминает, скорее, удобный топ для отдыха. Правда, он очень откровенен, поскольку на Эмили можно увидеть, как в нем засветились ее интимные зоны на груди.

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Трусики у модели прекрасно подчеркнули ее стройные ноги и округлый живот, который Эмили демонстративно подчеркивает. Съемка новой рекламы продукции состоялась в фотостудии на фоне морских пейзажей, которых сейчас точно не хватает любимице путешествий Ратаковски.

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Напомним, что о своей беременности 29-летняя Эмили Ратаковски впервые заявила 26 октября. Она ожидает первенца от мужа Себастьяна Бир-Маккларда. Она еще не знает пол малыша, однако всегда мечтала о дочке. Однако звезда позволит первенцу выбрать пол самостоятельно и не будет навязывать ему никаких гендерных стереотипов.