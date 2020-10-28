Только два дня назад 29-летняя американская модель Эмили Ратаковски объявила о первой беременности. Она еще не знает пол ребенка, однако всегда мечтала о дочке. Однако звезда позволит первенцу выбрать пол самостоятельно и не будет навязывать ему никаких гендерных стереотипов.

Одна из самых соблазнительных моделей современности Эмили Ратаковски готовится впервые стать мамой. Беременность она не стала прятать ни от публики, ни от папарацци. В интервью для издания Vogue она рассказала не только о своем состоянии, но и о принципах воспитания будущего малыша.

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Она призналась, что всю жизнь мечтала родить дочку – меньшую версию себя, а муж хочет воспитать мальчика, которого научит играть в футбол. Сейчас Эмили Ратаковски и продюсер Себастьян Бир-Макклард не знают пол ребенка. Они решили, что позволят потомку определиться с полом самостоятельно в возрасте 18 лет.

Мы не будем знать пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет и он сам нам это не сообщит. Все гораздо сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок. Мне нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов,

– рассказала Эмили Ратаковски.

Модель призналась, что множество знакомых смеются над решением супругов, однако от своих намерений они не планируют отказываться даже под давлением общества.

Эмили Ратаковски призналась, что часто чувствует резкие мышечные боли внизу живота, которые появляются крайне неожиданно, и болезненную тяжесть в груди. К материнству звезда относится ответственно и уже подбирает идеи для вечеринки, на которой узнает пол ребенка.



Беременная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata