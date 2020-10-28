На днях пресса разразилась новостью о том, что американская модель Эмили Ратаковски беременна первенцем. Женщина решила не скрывать этого и появляется на улицах Нью-Йорка в образах, удачно подчеркивающих ее округлый живот.

Новость о том, что Эмили Ратаковски беременна первенцем, по-настоящему взбудоражила сеть. Американская модель снялась в эротической съемке, где виден ее округлый беременный животик. На днях она впервые вышла в свет, и вот снова появилась на публике, сообщает 24 канал.

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Эмили Ратаковски сфотографировали папарацци, когда она прогуливалась по улицам Нью-Йорка. Звезда была одета в белую рубашку с воротничком, которую она расстегнула до груди и продемонстрировала беременный живот. Блузку она соединила с голубыми джинсами с низкой посадкой.

Образ Эмили удачно дополняло осеннее бежевое длинное пальто и высокие коричневые сапоги, сделанные в стиле крокодиловой кожи. Ратаковски также надела темные солнцезащитные очки. Модель завязала волосы в высокий аккуратный пучок и завершила образ массивными золотистыми серьгами-кольцами.

Эмили несла в руках телефон с мятным чехлом и черную защитную маску. Напомним, что Ратаковски миловидным видео оповестила о своей беременности, а после него не стесняется обнажаться и показывать свое состояние.



Эмили Ратаковски/ Getty Images