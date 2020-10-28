Днями преса вибухнула новиною про те, що американська модель Емілі Ратажковські вагітна первістком. Жінка вирішила не приховувати цього і з'являється на вулицях Нью-Йорку в образах, що вдало підкреслюють її округлий живіт.

Новина про те, що Емілі Ратажковські вагітна первістком, по-справжньому розбурхала мережу. Американська модель знялась в еротичній зйомці, де видно її округлий вагітний животик. Днями вона вперше вийшла в світ, і ось знову з'явилась на публіці, повідомляє 24 канал.

До теми У приталеній сукні та на підборах: вагітна Емілі Ратажковскі вперше з'явилась на публіці

Емілі Ратажковські сфотографували папараці, коли вона прогулювалась вулицями Нью-Йорка. Зірка була одягнена в білу сорочку з комірцем, яку вона розстебнула до грудей і продемонструвала вагітний живіт. Блузку вона поєднала з блакитними джинсами з низькою посадкою.

Образ Емілі вдало доповнювало осіннє бежеве довге пальто та високі коричневі чоботи, зроблені в стилі крокодилячої шкіри. Ратажковські також одягнула темні сонцезахисні окуляри. Модель зв'язала волосся у високий акуратний пучок та завершила образ масивними золотистими сережками-кільцями.

Емілі несла в руках телефон з м'ятним чохлом та чорну захисну маску. Нагадаємо, що Ратажковські миловидним відео сповістила про свою вагітність, а після нього не соромиться оголюватися та показувати свій стан.



Емілі Ратажковські / Getty Images