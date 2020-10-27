За кілька годин після оголошення про вагітність модель Емілі Ратажковскі постала в об'єктивах папараці. Манекенниця пройшлась вулицею Нью-Йорка, вперше засвітивши на публіці округлий живіт.

Знімки одразу ж поширили всі світові ЗМІ, поділившись ними в інстаграмі. На кадрах видно, що Емілі Ратажковскі вирішила підкреслити свої форми приталеною чорною сукнею з вирізами на талії. До вбрання американська зірка підібрала червоні чоботи на підборах та сонцезахисні окуляри.

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Мабуть, за час карантину модель сумувала за зйомками, адже, побачивши папараці на вулиці, Емілі не сховалась від них, а навпаки – залюбки позувала.

Не обійшлось і без пікантного конфузу. Через спалахи камер всі фотографи побачили, що вагітна Емілі Ратажковскі відмовилась від спідньої білизни.

Що відомо про вагітність Емілі Ратажковскі

Про очікування первістка Емілі Ратажковскі оголосила ввечорі 26 жовтня. Модель знялась для Vogue, де вперше засвітила округлий живіт. Вже в інтерв'ю майбутня матуся не приховувала хвилювання, адже ця дитина стане для неї та її чоловіка Себастьсяна Бір-Маккларда першою. Тому манекенниця зізналась, що її лякають зміни, які відбудуться з появою малюка. Водночас Емілі Ратажковскі вже відчуває відповідальність за свою дитину.

"Зараз я не намагаюся уявляти рожеву або блакитну ковдрочку у себе на руках. Я змирилася і прийняла те, що майже нічого не можу контролювати. Я абсолютно і безперечно безпорадна у всьому, що стосується вагітності: як зміниться моє тіло, ким стане моя дитина. Але мені так легко на душі. Незважаючи на сполох, я по-новому відчуваю цей світ. І вже вчуся у того, хто розвивається всередині мого тіла. Це неймовірно", – зазначила вона.

Статі дитини подружжя ще не оголосило, а Емілі Ратажковскі додала, що зможе відповісти на це питання, коли її первістку виповниться 18 років і він сам визначить для себе це.