Через несколько часов после объявления о беременности модель Эмили Ратаковски появилась в объективах папарацци. Манекенщица прошлась по улице Нью-Йорка, впервые засветив на публике округлившийся живот.

Снимки сразу же распространили все мировые СМИ, поделившись ими в инстаграме. На кадрах видно, что Ратаковски решила подчеркнуть свои формы приталенным черным платьем с вырезами на талии. К наряду американская звезда подобрала красные сапоги на каблуках и солнцезащитные очки.

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Видимо, за время карантина модель скучала по съемкам, ведь, увидев папарацци на улице, Эмили не скрылась от них, а наоборот – охотно позировала.

Не обошлось и без пикантного конфуза. Из-за вспышек камер все фотографы увидели, что беременная Ратаковски отказалась от нижнего белья.

Что известно о беременности Ратаковски

Об ожидании первенца Ратаковски объявила вечером 26 октября. Модель снялась для Vogue, где впервые засветила округлый живот. Уже в интервью будущая мама не скрывала волнения, ведь этот ребенок станет для нее и ее мужа Себастьяна Бир-Маккларда первым. Поэтому манекенщица призналась, что ее пугают изменения, которые произойдут с появлением малыша. В то же время Ратаковски уже чувствует ответственность за своего ребенка.

"Сейчас я не пытаюсь представлять розовое или голубое одеяльце у себя на руках. Я смирилась и приняла то, что почти ничего не могу контролировать. Я абсолютно и безусловно беспомощна во всем, что касается беременности: как изменится мое тело, кем станет мой ребенок. Но мне так легко на душе. Несмотря на тревогу, я по-новому чувствую этот мир. И уже учусь у того, кто развивается внутри моего тела. Это невероятно", – отметила она.

Пол ребенка супруги еще не объявили, а Ратаковски добавила, что сможет ответить на этот вопрос, когда ее первенцу исполнится 18 лет и он сам определит для себя это.