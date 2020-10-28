Лише два дні тому 29-річна американська модель Емілі Ратажковські оголосила про першу вагітність. Вона ще не знає статі малюка, проте завжди мріяла про доньку. Однак зірка дозволить первістку обрати стать самостійно та не нав'язуватиме йому жодних гендерних стереотипів.

Одна з найзвабливіших моделей сучасності Емілі Ратажковські готується вперше стати мамою. Вагітність вона не стала ховати ані під публіки, ані від папараці. В інтерв'ю для видання Vogue вона розповіла не лише про свій стан, а й про принципи виховання майбутнього малюка.

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Вона зізналась, що все життя мріяла народити доньку – меншу версію себе, а чоловік хоче виховати хлопчика, якого навчить грити у футбол. Наразі Емілі Ратажковські та продюсер Себастьян Бір-Макклард не знають стать дитини. Вони вирішили, що дозволять нащадку визначитися зі статтю самостійно у віці 18 років.

Ми не будемо знати стать, поки нашій дитині не виповниться 18 років і вона сама нам це не повідомить. Все набагато складніше, ніж ті геніталії, з якими може народитися наша дитина. Мені подобається ідея нав'язати дитині якомога менше гендерних стереотипів,

– розповіла Емілі Ратажковські.

Модель зізналась, що безліч знайомих глузують з рішення подружжя, однак від своїх намірів вони не планують відмовлятися навіть під тиском суспільства.

Емілі Ратажковські зізналась, що часто відчуває різкі м'язові болі внизу живота, які з'являються вкрай несподівано, та болючу важкість у грудях. До материнства зірка ставиться відповідально та вже підбирає ідеї для вечірки, на якій дізнається стать дитини.



Вагітна Емілі Ратажковські / Instagram / @emrata