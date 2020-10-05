Колишня учасниця нового сезону "Танців з зірками", а також переможниця одного з попередніх – Ілона Гвоздьова – не залишилась осторонь вилету інших учасників проєкту. Йдеться про Олега Винника та Олену Шоптенко, які покинули шоу через хворобу COVID-19, яка протікає у них обох в складній формі.

Після 2 випуску "Танців з зірками" першими, хто вилетіли з проєкту, стала пара Дмитра Танковича і Ілони Гвоздьової. Через особливий стан жінки, яка вийшла на паркет під час останнього триместру вагітності, вони потрапили у зону ризику та вилітели із шоу. У 2018 році вона отримала перемогу на танцювальному паркеті зі своїм партнером Ігорем Ласточкіним.

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4 жовтня шоу покинула інша пара – Олена Шоптенко та Олег Винник. Пара змогла виступити всього у перших чотирьох випусках проєкту, адже у 5 випуску вони не змогли вийти на паркет або ж виступити віддалено через ускладнення від COVID-19, а в 6 випуску – вилетіли з проєкту через відсутність нового танцю з тих же причин. Згідно з новими правилами шоу, пара, яка не виступає 2 рази поспіль, вибуває з шоу. Такі нововведення у 2020 році обурили багатьох глядачів, втім правила є правила.

Що Олена Шоптенко, що Олег Винник вже відреагували у мережі на такий сумний прецедент, а от Ілона Гвоздьова не втрималась від гострого коментаря. Свою думку вона висловила під дописом Олени Шоптенко.

Оленка, зате тепер всі переможці минулих сезонів сидять по домівках і дали дорогу та шанс іншим учасникам перемогти. Тепер ми точно їм не заважаємо. Ні ти, ні я, ні Женя Кот, – написала Ілона Гвоздьова, на що останній відповів смайликом, який сміється.



Ілона Гвоздьова відреагувала на виліт Шоптенко і Винника / Скріншот з інстаграму