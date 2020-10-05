Бывшая участница нового сезона "Танцев со звездами", а также победительница одного из предыдущих – Илона Гвоздева – не осталась в стороне от вылета других участников проекта. Речь идет об Олеге Виннике и Алене Шоптенко, которые покинули шоу из-за болезни COVID-19, которая протекает у них обоих в сложной форме.

После 2 выпуска "Танцев со звездами" первыми, кто вылетели из проекта, стала пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. Из-за особого состояния женщины, которая вышла на паркет во время последнего триместра беременности, они попали в зону риска и вылетели из шоу. В 2018 году она одержала победу на танцевальном паркете со своим партнером Игорем Ласточкиным.

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4 октября шоу покинула другая пара – Елена Шоптенко и Олег Винник. Пара смогла выступить всего в первых четырех выпусках проекта, ведь в 5 выпуске они не смогли выйти на паркет или же выступить удаленно из-за осложнений от COVID-19, а в 6 выпуске – вылетели с проекта из-за отсутствия нового танца по тем же причинам. Согласно новым правилам шоу, пара, которая не выступает 2 раза подряд, выбывает из шоу. Такие нововведения в 2020 году возмутили многих зрителей, впрочем правила есть правила.

Что Елена Шоптенко, что Олег Винник уже отреагировали в сети на такой печальный прецедент, а вот Илона Гвоздева не удержалась от едкого комментария. Свое мнение она высказала под заметкой Елены Шоптенко.

Аленчик, зато теперь все победители прошлых сезонов сидят по домам и дали дорогу и шанс другим участникам победить. Теперь мы точно им не мешаем. Ни ты, ни я, ни Женя Кот,

– написала Илона Гвоздева, на что последний ответил смеющимся смайликом.

Илона Гвоздева отреагировала на вылет Шоптенко и Винника / скриншот из инстаграма