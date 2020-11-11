Грандіозне шоу "Танці з зірками 2020" з кожним випуском підходить до свого завершення! У новому, 12 випуску відбудеться чвертьфінал, у якому 4 танцювальні пари покажуть не лише власні постановки, а й номери із вимогливими суддями!

Щоразу організатори танцювального шоу дивують глядачів та учасників новими завданнями. У 12 випуску зіркові пари повинні будуть станцювати по два танці, один з яких – із суддями шоу: Владом Ямою, Катериною Кухар та Григорієм Чапкісом. Окрім цього, новим суддею стане актор Павло Вишняков, який у 2018 році брав участь у "Танцях з зірками".

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Відтак, 15 листопада на танцювальному паркеті зустрінуться такі пари, як: Санта Дімопулос та Макс Леонов, Надія Мейхер та Кирило Васюк, Юлія Саніна та Дмитро Жук і Сергій Мельник та Аделіна Делі. Перший танець вони виконають традиційно разом зі своїми партнерами, а другий – із суддями проєкту. Зокрема, учасники готуватимуть "танець за життя", який у випадку потрапляння в зону ризику зможе дати їм перепустку у півфінал. Який саме це буде танець – стане традиційно відомо під час прямого ефіру методом жеребкування.

Варто нагадати, що в 11 випуску шоу "Танці з зірками" покинула пара Сергія Танчинця та Яни Цибульської. Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та його партнерка-хореограф вже прокоментували свій виліт з проєкту.