Танцівниця Яна Цибульська та рокер Сергій Танчинець покинули "Танці з зірками 2020" в 11 прямому ефірі. Наразі артист не коментує цього, а його партнерка по паркету залюбки опублікувала особливий допис.

В інстаграмі Яна Цибульська констатувала, що відтанцювала останню постановку на "Танцях з зірками 2020". Нею виявився ніжний вальс, над яким танцівниця і Сергій Танчинець працювали упродовж усього тижня.

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Яна Цибульська вирішила подякувати всій команді "Танців з зірками" за допомогу та підтримку, чим розчулила своїх прихильників.

"Було непросто, багато праці і терпіння, різних цікавих поворотів долі. Безмежно вдячна цьому проєкту за людей, яких він мені подарував. Всі зірки, всі танцюристи, хореографи, режисери, сценаристи, оператори, фотографи, команда стилю і краси і всі-всі і головний шоуранер і наставник Завадюк – ви неймовірні і талановиті до божевілля. Це найтепліший, найтанцювальніший сезон", – зазначила Яна Цибульська.

Окрім цього, танцівниця подякувала всім глядачам, які упродовж 11 тижнів відправляли за неї та Сергія Танчинця свої голоси. Саме завдяки прихильникам пара зуміла показати такий шалений результат.

Також Яна Цибульська звернулась до двох чоловіків, без яких вона б не увійшла до 5-ки найкращих танцівників проєкту. Мова йде про її партнера по "Танцях" Сергія Танчинця і чоловіка Дмитра Жука, який виступає у парі з Юлією Саніною.

"Улюблений партнере Сергію Танчинцю, ти все знаєш. Ти чолов'яга з великої літери. Ти талант. Чекаю з нетерпінням Олімпійського, будемо вриватися. І окрема подяка моєму чоловікові, тренеру і хореографу Дмитру Жуку. Ти найкращий, бажаємо вам перемоги", – додала вона.

Яким був 11 ефір "Танців з зірками"

8 листопада глядачі побачили запеклу боротьбу за місце у чвертьфіналі. І організатори підготували для учасників шоу особливі випробування: всі знаменитості станцювали у парі зі своїми родичами і близькими, а також показали постановку з партнерами по "Танцях з зірками".

За результатами голосування, проєкт покинули Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Катерина Кухар зазначила, що саме ця пара демонструвала найбільший ріст на шоу та не боялась експериментів. Щотижня Сергій і Яна підкорювали новий танець, вражаючи зіркових експертів.

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