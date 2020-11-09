Танцовщица Яна Цибульская и рокер Сергей Танчинец покинули "Танцы со звездами 2020" в 11 прямом эфире. Сейчас артист не комментирует этого, а его партнерша по паркету охотно опубликовала особое сообщение.

В инстаграме Яна Цибульская констатировала, что оттанцевала последнюю постановку на "Танцах со звездами 2020". Ею оказался нежный вальс, над которым танцовщица и Сергей Танчинец работали на протяжении всей недели.

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Яна Цибульская решила поблагодарить всю команду "Танцев со звездами" за помощь и поддержку, чем растрогала своих поклонников.

"Было непросто, много труда и терпения, разных интересных поворотов судьбы. Бесконечно благодарна этому проекту за людей, которых он мне подарил. Все звезды, все танцоры, хореографы, режиссеры, сценаристы, операторы, фотографы, команда стиля и красоты и все-все и главный шоуранер и наставник Завадюк – вы невероятные и талантливые до безумия. Это самый теплый, самый танцевальный сезон", – отметила Яна Цыбульская.

Кроме этого, танцовщица поблагодарила всех зрителей, которые на протяжении 11 недель отправляли за нее и Сергея Танчинца свои голоса. Именно благодаря поклонникам пара сумела показать такой безумный результат.

Также Яна Цибульская обратилась к двум мужчинам, без которых она бы не вошла в 5-ку лучших танцоров проекта. Речь идет о ее партнере по "танцам" Сергее Танчинце и муже Дмитрии Жуке, выступающем в паре с Юлией Саниной.

"Любимый партнер Сергей Танчинец, ты все знаешь. Ты мужчина с большой буквы. Ты талант. Жду с нетерпением Олимпийского, будем врываться. И отдельная благодарность моему мужу, тренеру и хореографу Дмитрию Жуку. Ты самый лучший, желаем вам победы", – добавила она.

Каким был 11 эфир "Танцев со звездами"

8 ноября зрители увидели ожесточенную борьбу за место в четвертьфинале. И организаторы подготовили для участников шоу особые испытания: все знаменитости станцевали в паре со своими родственниками и близкими, а также показали постановку с партнерами по "Танцам со звездами".

По результатам голосования, проект покинули Сергей Танчинец и Яна Цыбульская. Екатерина Кухар отметила, что именно эта пара демонстрировала наибольший рост на шоу и не боялась экспериментов. Каждую неделю Сергей и Яна покоряли новый танец, поражая звездных экспертов.

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