Рокер Сергій Танчинець та його чарівна партнерка Яна Цибульська покинули "Танці з зірками" в 11 прямому ефірі. Раніше вихід з проєкту прокоментувала танцівниця, а тепер артист також поділився думками щодо цього.

Сергій опублікував допис на особистій інстаграм-сторінці. Він подякував усім, хто був поруч під час участі в шоу, подякував за підтримку та розуміння, а також назвав "Танці з зірками" чудовою танцювальною пригодою.

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Сергій Танчинець про вихід з "Танців з зірками"

Музикант оприлюднив серію фото з останнього ефіру і подякував всім тим людям, які підтримували пару, голосували, переживали та мотивували. Він зазначив, що саме дякуючи цій армії шанувальників їм вдалося дійти до 11-го ефіру, що справді багато значить. А також Сергій сподівається, що він разом із Яною робили глядачів трохи щасливішими в ці не прості часи.

Найголовніше – немає нічого неможливого! Все, чого ти хочеш, все, що тобі важливе, може тобі підкоритися, якщо докласти достатньо зусиль. Вкотре довів собі цю істину. 38-й рік життя – саме час для того, щоб навчитися танцювати!

– написав у дописі Танчинець.

Сергій подякував своїй партнерці, талановитій та цілеспрямованій Яні Цибульській. Він наголосив, що кращої партнерки в нього й бути не могло.

Ти окраса цього шоу! Я щиро дякую тобі за всі зусилля і терпіння! Свій кубок ти обов'язково триматимеш в руках! Ти на це заслуговуєш, як ніхто!

– написав музикант.

Також артист подякував коханій дружині та доньці, разом з якими станцював на паркеті цього тижня, друзям і команді. Не обійшлося без подяки команді "Танців з зірками", яка, за словами Сергія – шикарна.

"Всі, хто залишився і продовжать боротьбу за перемогу, без сумніву заслуговують її! У чвертьфіналі випадкових людей не буває! Ви всі стали для мене друзями. Бажаю всім сил і вогню! Вболіватиму за пару Юлії Саніної та Дмитра Жука. Думаю, що причини такого рішення зрозумілі і пояснень не потребують. І ще, дуже важливе! Всі, хто вболівав за нашу пару, не засмучуйтесь, ми обов'язково зустрінемося на концертах і я віддячу вам за підтримку тим, що найбільше в житті люблю – музикою!", – поділився артист.

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