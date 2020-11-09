Рокер Сергей Танчинец и его очаровательная партнерша Яна Цибульская покинули "Танцы со звездами" в 11 прямом эфире. Ранее выход из проекта прокомментировала танцовщица, а теперь артист также поделился мыслями по этому поводу.

Сергей опубликовал сообщение на личной инстаграм-странице. Он поблагодарил всех, кто был рядом во время участия в шоу, поблагодарил за поддержку и понимание, а также назвал "Танцы со звездами" замечательным танцевальным приключением.

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Сергей Танчинец о выходе из "Танцев со звездами"

Музыкант обнародовал серию фото с последнего эфира и поблагодарил всех тех людей, которые поддерживали пару, голосовали, переживали и мотивировали. Он отметил, что именно благодаря этой армии поклонников им удалось дойти до 11-го эфира, что действительно много значит. А также Сергей надеется, что он вместе с Яной делали зрителей немного счастливее в эти непростые времена.

Самое главное – нет ничего невозможного! Все, чего ты хочешь, все, что тебе важно, может тебе подчиниться, если приложить достаточно усилий. В очередной раз доказал себе эту истину. 38-й год жизни – самое время для того, чтобы научиться танцевать!

– написал в заметке Танчинец.

Сергей поблагодарил свою партнершу, талантливую и целеустремленную Яну Цибульскую. Он отметил, что лучшей партнерши у него и быть не могло.

Ты украшение этого шоу! Я искренне благодарю тебя за все усилия и терпение! Свой кубок ты обязательно будешь держать в руках! Ты этого заслуживаешь, как никто!

– написал музыкант.

Также артист поблагодарил любимую жену и дочь, вместе с которыми станцевал на паркете на этой неделе, друзей и команду. Не обошлось без благодарности команде "Танцев со звездами", которая, по словам Сергея – шикарная.

"Все, кто остался и продолжат борьбу за победу, несомненно заслуживают ее! В четвертьфинале случайных людей не бывает! Вы все стали для меня друзьями. Желаю всем сил и огня! Буду болеть за пару Юлии Саниной и Дмитрия Жука. Думаю, что причины такого решения понятны и в объяснениях не нуждаются. И еще, очень важно! Все, кто болел за нашу пару, не расстраивайтесь, мы обязательно встретимся на концертах и ​​я отблагодарю вас за поддержку тем, что больше всего в жизни люблю – музыкой!", – поделился артист.

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