Грандиозное шоу "Танцы со звездами 2020" с каждым выпуском подходит к своему завершению! В новом 12 выпуске состоится четвертьфинал, в котором 4 танцевальных пары покажут не только собственные танцевальные постановки, но и номера с требовательными судьями!

Каждый раз организаторы танцевального шоу удивляют зрителей и участников новыми заданиями. В 12 выпуске звездные пары должны будут станцевать по два танца, один из которых – с судьями шоу: Владом Ямой, Екатериной Кухар и Григорием Чапкисом. Кроме этого, новым судьей станет актер Павел Вишняков, который в 2018 году участвовал в "Танцах со звездами".

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Следовательно, 15 ноября на танцевальном паркете встретятся такие пары, как: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук и Сергей Мельник и Аделина Дели. Первый танец они исполнят традиционно вместе со своими партнерами, а второй – с судьями проекта. В частности, участники будут готовить "танец за жизнь", который в случае попадания в зону риска сможет дать им пропуск в полуфинал. Какой именно это будет танец – станет традиционно известно во время прямого эфира методом жеребьевки.

Стоит напомнить, что в 11 выпуске шоу "Танцы со звездами" покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цибульской. Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и его партнерша-хореограф уже прокомментировали свой вылет из проекта.