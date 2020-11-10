Украинская актриса, главная героиня проекта "Холостячка" и победительница последнего сезона "Танцы со звездами" в 11 выпуске нового сезона стала судьей. Звезду пригласили ставить оценки участникам шоу вместе с другими звездными судьями. Впрочем, ее оценка танца Юлии Саниной понравилась не всем поклонникам группы The Hardkiss.

В 11 выпуске "Танцев со звездами" темой шоу стала семья, где звезды должны были выйти на паркеты вместе со своими родными. Любимица миллионов – Юлия Санина из группы The Hardkiss – станцевала трогательное контемпорари вместе с отцом Александром под собственную песню "Серце".

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"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск – выступление Юлии Саниной и отца Александра

Танец поразил всех зрителей и судей, особенно Григория Чапкиса, которому уже давно сложно найти общий язык со своими детьми. Другие судьи тоже одобрительно оценили номер, отдав каждый по 10 максимальных баллов. Впрочем, единую цифру "9" решила поставить Ксения Мишина, отдалив Юлию Санину от первого места в турнирной таблице.

Как отреагировала на хейт Ксения Мишина?

Сразу же после этого на Ксению Мишину посыпались гневные комментарии от поклонников Саниной, но актриса решила самостоятельно объяснить собственную позицию на инстаграм-странице.

"Вчера, после эфира "Танцев со звездами", где я была приглашенной судьей, мой "директ" просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всему стала "9", которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца. И вот у меня вопрос: люди вы серьезно? Мы сидим на развлекательном шоу, задача которого сделать так, чтобы вам было интересно и увлекательно. Я понимаю расположение фанатов, для которых исполнитель – кумир, и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не "2" ей поставила. И даже если "2" – я имею право на собственное мнение относительно танца", – прокомментировала Ксения Мишина.

Звездная судья вспомнила, как в прошлом сезоне она сама была участницей проекта и вместе с партнером Евгением Котом с почетом принимала все оценки от судей, поскольку понимала, что они в этом более компетентны. Ксения добавила, что пользователи инстаграма, которые оставляют негативные комментарии в сети, должны понимать, что по другую сторону это все читает человек, которого может поразить такая злоба. Но Ксения решила простить людям такие эмоции и попросила тратить свое время на что-то доброе, а не на сообщения незнакомым людям.

Сама же Юлия Санина не прокомментировала нападки собственных фанатов на Ксению Мишину.