Вчера, 8 ноября, состоялся 11 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором на паркет участники вышли со своими близкими и родными людьми. Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина вышла на танцевальный паркет со своим отцом.

Трогательный танец участницы проекта Юлии Саниной с отцом Александром растрогал не только сеть, но и вызвал слезы у судьи проекта Григория Чапкиса. Санина танцевала с отцом танец контемпорари под песню "Серце".

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Я одна в семье, поэтому всегда была папиной дочкой. Мои родители всегда верили в меня, в мою группу, в Вала. Они как бы знали, что все будет именно так. Очень счастлива, что эту неделю мы провели с папой вместе, как когда-то в детстве,

– отметила Юлия.

После завершения танца весь зал аплодировал невероятному выполнению контемпорари. Все судьи выразили отцу и дочери слова восхищения. Григорий Чапкис даже не сдержал слез. В итоге Юлия Санина получила за танец с отцом 39 баллов.

"Вы продемонстрировали такую любовь. Это был не танец, это был рассказ, театр, у меня сердце вырывалось, я даже не видел танца", – сказал 90-летний Григорий Чапкис.

Танец Юлии Саниной с отцом: смотрите видео онлайн