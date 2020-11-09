Вчора, 8 листопада, відбувся 11 ефір шоу "Танці з зірками" у якому на паркет учасники вийшли зі своїми близькими та рідними людьми. Солістка популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна вийшла на танцювальний паркет зі своїм батьком.

Зворушливий танець учасниці проєкту Юлії Саніної з батьком Олександром розчулив не лише мережу, але й викликав сльози у судді проєкту Григорія Чапкіса. Саніна танцювала з батьком танець контемпорарі під пісню "Серце".

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Я одна в сім’ї, тому завжди була татусевою донечкою. Мої батьки завжди вірили в мене, у мій гурт, у Вала. Вони ніби знали, що все буде саме так. Дуже щаслива, що цей тиждень ми провели з татом разом, як колись у дитинстві,

– зазначила Юлія.

Після завершення танцю увесь зал аплодував за неймовірне виконання контемпорарі. Усі судді висловили батькові та доньці слова захоплення. Григорій Чапкіс навіть не стримав сліз. У підсумку Юлія Саніна отримала за танець з батьком 39 балів.

"Ви продемонстрували таку любов. Це був не танець, це була розповідь, театр! У мене серце виривалося, я навіть не бачив танцю", – сказав 90-річний Григорій Чапкіс.

Танець Юлії Саніної з батьком: дивіться відео онлайн