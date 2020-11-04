Известный украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис признался о том, что он не является хорошим семьянином. Судья "Танцев со звездами" поделился тем, что ему сложно найти общий язык с детьми.

Старший судья проекту "Танцы со звездами" имеет сына и дочь. В интервью программе "Жизнь великих людей" Григорий Чапкис рассказал о трудностях в общении с детьми

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У танцора и хореографа есть сын Грег. Он сейчас живет в Америке и имеет собственную школу хип-хопа. А старшая дочь Григория Лилия поселилась в Италии, работает балетмейстеркой. Григорий Чапкис признается, что был очень плохим отцом, ведь дети росли без него. В свое время танцор активно гастролировал.

Когда я проработал 27 лет с первой женой в ансамбле Вирского, мы объездили весь мир и я все время был на гастролях. Лилию вырастила бабушка. И когда я ей сейчас делаю замечание, что она не что-то так сделала, она: "А ты меня воспитывал? Я видела тебя?". И Грег вырос один, без меня. Без мамы,

– признался Григорий Чапкис.

Впрочем, сейчас хореограф не ощущает вины. По его словам, он живет своей жизнью, а дети – своей. К тому же, когда Григорий начал отношения с Милой, которая моложе его на 52 года, то сын с дочкой отнеслись к этому скептически и даже осудили отца. А Лилия стала инициатором того, чтобы отец написал завещание.

"И в течение семи лет никто – ни дети, ни внуки, никто не спросил:" А ты выпил таблетку? А ты поел сегодня? "А я голодал. Пять раз был в реанимации – вышел. А кто меня вытащил оттуда? Никому я не нужен", – признается Григорий Чапкис.

Смотреть интервью Григория Чапкиса программе "ЖВЛ":