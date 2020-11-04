Відомий український танцівник та хореограф Григорій Чапкіс зізнався про те, що він не є хорошим сім'янином. Суддя "Танців з зірками" поділився тим, що йому складно знайти спільну мову з дітьми.

Найстарший суддя проєкту "Танці з зірками" має сина і доньку. В інтерв'ю програмі "Життя великих людей" Григорій Чапкіс розповів про труднощі в спілкуванні з дітьми.

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У танцівника та хореографа є син Ґреґ. Він зараз живе в Америці та має власну школу хіп-хопу. А старша донька Григорія Лілія оселилась в Італії, працює балетмейстеркою. Григорій Чапкіс зізнається, що був дуже поганим батьком, адже діти росли без нього. Свого часу танцівник активно гастролював.

Коли я пропрацював 27 років з першою дружиною в ансамблі Вірського, ми об'їздили весь світ і я весь час був на гастролях. Лілію виростила бабуся. І коли я їй зараз роблю зауваження, що вона не так вчинила, вона: "А ти мене виховував? Я бачила тебе?". І Ґреґ виріс один, без мене. Без мами,

– зізнався Григорій Чапкіс.

Втім, зараз хореограф не має відчуття провини. За його словами, він живе своїм життям, а діти – своїм. До того ж, коли Григорій почав стосунки з Мілою, яка молодша від нього на 52 роки, то син з донькою поставились до цього скептично та навіть засудили батька. А Лілія стала ініціаторкою того, щоб батько написав заповіт.

"І протягом семи років ніхто – ані діти, ані онуки, ніхто не запитав: "А ти випив таблетку? А ти поїв сьогодні?" А я голодував. П'ять разів був в реанімації – вийшов. А хто мене витягнув звідти? Нікому я не потрібен", – зізнається Григорій Чапкіс.

Дивитись інтерв'ю Григорія Чапкіса програмі "ЖВЛ":