Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анна Андрес повідомила про те, що вагітна первістком. Вона опублікувала зворушливі фото з вагітним животом на 28 тижні вагітності.

Анна Андрес поділилась радісною звісткою у своєму профілі в інстаграмі. Переможниця популярного конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" вагітна первістком.

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Анна Андрес довго приховувала свій стан, але вирішила поділитися радісною новиною з шанувальниками на 28 тижні вагітності. Дівчина опублікувала світлини, на яких демонструє вагітний животик.

На фото зірка позує в розкішній чорній сукні, яка має вирізи по боках, що показують округлий живіт. Анна по-різному позувала, хизуючись станом. Вона вклала волосся хвилями та зробила макіяж. Дівчина нафарбувала очі коричневими тінями, а губи підкреслила глянцевою персиковою помадою.

У 28 тижнів нарешті відчуваю, що готова поділитися своєю великою радістю і тут, з дорогими підписниками! Весняний карантин пройшов не даремно,

– написала під світлинами Анна Андрес.

"Міс Україна" розповіла про те, що дізналась про вагітність 27 травня, і цей день пам'ятає так, ніби він сьогодні. Зірка зізналась, що нарешті збулась її мрія, тож тепер вона чекає на найбільший подарунок долі.

Варто зазначити, що Анна Андрес влітку цього року вийшла заміж за Давида Барокаса – підприємця у сфері нерухомості та готельно-ресторанній індустрії. Минулого року пара познайомилась на дні народженні спільної подруги, що святкували у Франції. Через два місяці закохані оголосили про заручини. А після року стосунків одружились.