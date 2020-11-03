Близько місяця тому в пресі з'явились чутки, що відомий оскароносний актор Хоакін Фенікс та його дружина Руні Мара стали батьками вперше. Згодом цю вістку прокоментував друг актора, але днями Хоакін написав статтю про батьківство.

Популярний актор та зірка фільму "Джокер" Хоакін Фенікс та його кохана Руні Мара написали статтю для видання People, прокоментувавши батьківство. Так вони підтвердили, що й справді стали батьками вперше.

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Стаття стосувалась розлуці батьків з дітьми на кордоні Америки та Мексики. Хоакін та Руні назвали навіть думку про розлуку з сином нестерпною.

Нам, новоспеченим батькам, нестерпно уявити, що було б, якби нашу дитину забрали у нас на один день, не кажучи вже про роки. Але це та сама ситуація, через яку пройшли ці 545 дітей і їх батьки,

– написали актори.

Зіркові батьки зазначили, що вони повинні звертати увагу на цей тяжкий випадок у ситуації з американсько-мексиканським кордоном та розлукою рідних через нього. Вони також задумались про те, що робитимуть, коли їхній син запитає про ці часи.

"Ми повинні запитати себе: чи та це країна, яку ми хочемо? Такі наші цінності? Як потрібно буде пояснити це нашому синові, коли він запитає нас про цей час і про те, як ми зверталися з переляканими, беззахисними дітьми, які, можливо, ніколи більше не побачать своїх батьків?" – написали Хоакін та Руні.

Нагадаємо, що згідно з американською пресою, Хоакін Фенікс та Руні Мара стали батьками в серпні. У них народився хлопчик, якого назвали Рівер – на честь старшого брата Хоакіна, який помер від передозування наркотиками.