Около месяца назад в прессе появились слухи, что известный оскароносный актер Хоакин Феникс и его жена Руни Мара стали родителями впервые. Впоследствии эту весть прокомментировал друг актера, но на днях Хоакин написал статью об отцовстве.

Популярный актер и звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара написали статью для издания People, прокомментировав отцовство. Так они подтвердили, что действительно стали родителями впервые.

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Статья касалась разлуки родителей с детьми на границе Америки и Мексики. Хоакин и Руни назвали саму мысль о разлуке с сыном невыносимой.

Нам, новоиспеченным родителям, невыносимо представить, что было бы, если бы нашего ребенка забрали у нас на один день, не говоря уже о годах. Но это та самая ситуация, через которую прошли эти 545 детей и их родители,

– написали актеры.

Звездные родители отметили, что они должны обращать внимание на этот тяжелый случай в ситуации с американо-мексиканской границей и разлукой родных из-за нее. Они также задумались о том, что делать, когда их сын спросит об этих временах.

"Мы должны спросить себя: и это страна, которую мы хотим? Таковы наши ценности? Как нужно будет объяснить это нашему сыну, когда он спросит нас об этом времени и о том, как мы обращались с испуганными, беззащитными детьми, которые, возможно никогда больше не увидят своих родителей?" – написали Хоакин и Руни.

Напомним, что согласно американской прессе, Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями в августе. У них родился мальчик, которого назвали Ривер – в честь старшего брата Хоакина, который умер от передозировки наркотиками.