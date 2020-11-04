Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес сообщила о том, что беременна первенцем. Она опубликовала трогательные фото с беременным животом на 28 неделе беременности.

Анна Андрес поделилась радостной вестью в своем профиле в инстаграм. Победительница популярного конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" беременна первенцем.

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Анна Андрес долго скрывала свое состояние, но решила поделиться радостной новостью с поклонниками на 28 неделе беременности. Девушка опубликовала фотографии, на которых демонстрирует беременный живот.

На фото звезда позирует в роскошном черном платье с вырезами по бокам, показывающие округлый живот. Анна по-разному позировала, хвастаясь состоянием. Она уложила волосы волнами и сделала макияж. Девушка накрасила глаза коричневыми тенями, но губы подчеркнула глянцевой персиковой помадой.

В 28 недель наконец чувствую, что готова поделиться своей радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний карантин прошел не зря,

– написала под фотографиями Анна Андрес.

"Мисс Украина" рассказала о том, что узнала о беременности 27 мая, и этот день помнит так хорошо, будто это было сегодня. Звезда призналась, что наконец сбылась ее мечта, и теперь она ждет самый большой подарок судьбы.

Стоит отметить, что Анна Андрес летом этого года вышла замуж за Давида Барокаса – предпринимателя в сфере недвижимости и гостинично-ресторанной индустрии. В прошлом году пара познакомилась на дне рождения общей подруги во Франции. Через два месяца влюбленные объявили о помолвке. А после года отношений поженились.