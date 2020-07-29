Реаліті-зірку Кім Кардашян знає увесь світ. Жоден її публічний вихід не залишається без уваги ЗМІ. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас матеріал, у якому зібрали найцікавішу інформацію про світську левицю та дружину кандидата у президенти США Каньє Веста.

Популярна блогерка з 181-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі. Вона впевнена у собі, вміє перетворювати звичні будні на ефектне шоу, яке згодом приносить їй чималий дохід. Щороку Кім Кардашян збагачується на мільйони доларів і стає все більш популярною. Секрети успіху бізнесвумен, зіркової матусі та моделі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Реаліті-шоу

У 2007 році у мами Кім Кардашян Кріс Дженнер виникла ідея, що полягала у зйомках реаліті-шоу про будні американського сімейства з 5 дітьми. Тоді донька підтримала матусю і вони втілили задум в реальність. Перший сезон такого шоу переглянули понад мільйон людей, воно стало найрейтинговішим на одному із американських телеканалів. Саме цей проєкт приніс Кардашян світову славу та неймовірні можливості.

Ефектна та норовлива Кім значно відрізнялася від своїх сестер та одразу полюбилася глядачам. Вона влаштовувала гучні вечірки, брала участь у різноманітних світських заходах, зчиняла гучні скандали. Після цього акторку почали запрошувати на різноманітні події, адже її участь була найкращою рекламою заходу, про який вже наступного дня говорили усі ЗМІ.

Я мріяла бути артисткою з раннього віку і завжди уявляла, що мене знімають приховані камери, тому мені було легко стати героїнею реаліті-шоу. У моїй голові завжди був придуманий образ, який злився зі мною. Я зробила себе сама,

– розповіла Кім Кардашян журналу Marie Claire.

Кар'єра акторки

Після того, як на екрани вийшло реаліті "Сімейство Кардашян", Кім почали запрошувати на зйомки інших кінопроєктів. Першою її роботою стала невеличка роль у фільмі-пародії "Нереальний блокбастер". Після прем'єри комедії американка була номінована на премію "Золота малина" у категорії "Найгірша жіноча роль другого плану". Проте це не зупинило її і згодом Кардашян постала перед глядачами у серіалі про серфінг Beyond the Break та епізоді "Місце злочину: Нью-Йорк".

Модельний бізнес

Кім Кардашян успішно проявила себе у модельному бізнесі. Вона є власницею досить нетипової зовнішності та пікантних форм, що допомогли їй стати однією із найрейтинговіших моделей світу. Також зірка не соромиться поставати перед камерою у досить звабливих та відвертих образах, що сприяють збільшенню її популярності. Жодна публікація в її інстаграм-профілі не залишається без уваги і набирає мільйони вподобань фоловерів. Вбрання, у якому Кім з'являється перед камерами, швидко розкуповують модниці із різних куточків світу.

Дизайнерський одяг та власна лінія косметики

Оскільки Кім щороку заручається більшою армією прихильників, вона вирішила заснувати власний бренд одягу. Разом із сестрами зірка створила дизайнерське вбрання DASH та Kardashian Collection. Пізніше світ побачив лінію розкішної косметики Kardashian Beauty. Світська левиця самостійно займається рекламою своїх продуктів та неодноразово позувала у фотосесіях для рекламних кампаній. Зокрема, свій фірмовий макіяж вона робить за допомогою продукції б'юті-бренду.

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Особисте життя

Кім Кардашян у квітні 2012 року почала зустрічатися з американським репером та бізнесменом Каньє Вестом. У грудні того ж року закохані оголосили, що чекають на появу первістка. У 2013 році зірки стали батьками. У них народилася донька, яку назвали Норт. Наступного року пара зіграла розкішне весілля. Романтичну пропозицію артист зробив коханій на орендованому стадіоні AT&T Park у Сан-Франциско, куди запросив усю сім'ю Кардашян-Дженнер. Упродовж шести років спільного життя подружжя стало батьками ще трьох дітей. На світ з'явився син Сейнт від Кім, донька Чикаго та син Псалм від сурогатної матері.

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Карантинні реалії

Оскільки Кім Кардашян звикла до регулярних світських виходів та гучних вечірок, то перебування на самоізоляції стало для неї справжнім випробуванням. Щодня вона присвячувала себе вихованню дітей у розкішному маєтку в Каліфорнії і знаменитості це давалося дуже важко. Одного разу Каньє навіть забирав дітей в інший штаб, щоб зіркова матуся змогла відпочити наодинці. У будинку подружжя був справжній хаос і вони вирішили проводити час із дітьми по черзі.

Кім Кардашян – ймовірна перша леді США

5 липня 2020 року на особистому акаунті в твіттері Каньє Вест заявив про намір стати президентом США. 15 липня він встиг подати документи до виборчого округу Оклахома. Саме цей день був останнім для реєстрації, в інших штатах репер вже не міг зареєструватися, оскільки термін подачі документів закінчився. Тепер він офіційно балотується на пост глави держави. Також Каньє заплатив реєстраційний внесок 35 тисяч доларів – понад 950 тисяч гривень. Партія репера має назву BDY – The Birthday Party, що перекладається як "Партія дня народження". Вест вже проводить зустрічі з виборцями та розповідає про свої плани.

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Рідні Каньє зазначали, що таку заяву він зробив через загострення хвороби. Відомо, що артист страждає на біполярний розлад. Через це він неодноразово сварився із дружиною, проте все-таки Кім змогла пробачити чоловіка. Тепер залишилося лише чекати президентських виборів, які відбудуться зовсім скоро. Саме вони покажуть, чи зможе Кім Кардашян стати першою леді Сполучених Штатів Америки.

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