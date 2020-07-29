Реалити-звезду Ким Кардашян знает весь мир. Ни один ее публичный выход не остается без внимания СМИ. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас материал, в котором собрали интересную информацию о светской львице и жене кандидата в президенты США Канье Уэста.

Популярная блогерша с 181-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме. Она уверена в себе, умеет превращать привычные будни на эффектное шоу, которое впоследствии приносит ей немалый доход. Ежегодно Ким Кардашян обогащается на миллионы долларов и становится все более популярной. Секреты успеха бизнесвумен, звездной мамы и модели – читайте в материале 24 канала.

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Реалити-шоу

В 2007 году у мамы Ким Кардашян Крис Дженнер возникла идея, которая заключалась в съемках реалити-шоу о буднях американского семейства с 5 детьми. Тогда дочь поддержала маму и они воплотили замысел в реальность. Первый сезон такого шоу посмотрели более миллиона человек, оно стало самым рейтинговым на одном из американских телеканалов. Именно этот проект принес Кардашян мировую славу и невероятные возможности.

Эффектная и своенравная Ким значительно отличалась от своих сестер и сразу полюбилась зрителям. Она устраивала шумные вечеринки, участвовала в различных светских мероприятиях, поднимала громкие сканадалы. После этого актрису стали приглашать на различные события, ведь ее участие было лучшей рекламой мероприятия, о котором уже на следующий день говорили все СМИ.

Я мечтала быть артисткой с раннего возраста и всегда представляла, что меня снимают скрытые камеры, поэтому мне было легко стать героиней реалити-шоу. В моей голове всегда был придуман образ, который слился со мной. Я сделала себя сама,

– рассказала Ким Кардашян журналу Marie Claire.

Карьера актрисы

После того, как на экраны вышло реалити "Семейство Кардашян", Ким начали приглашать на съемки других кинопроектов. Первой ее работой стала небольшая роль в фильме-пародии "Нереальный блокбастер". После премьеры комедии американка была номинирована на премию "Золотая малина" в категории "Худшая женская роль второго плана". Однако это не остановило ее и впоследствии Кардашян предстала перед зрителями в сериале о серфинге Beyond the Break и эпизоде ​​"Место преступления: Нью-Йорк".

Модельный бизнес

Ким Кардашян успешно проявила себя в модельном бизнесе. Она является владелицей довольно нетипичной внешности и пикантных форм, которые помогли ей стать одной из самых рейтинговых моделей мира. Также звезда не стесняется появляться перед камерой в достаточно обольстительных и откровенных образах, которые способствуют увеличению ее популярности. Ни одна публикация в ее инстаграм-профиле не остается без внимания и набирает миллионы лайков фолловеров. Наряд, в котором Ким появляется перед камерами, быстро раскупают модницы из разных уголков мира.

Дизайнерская одежда и собственная линия косметики

Поскольку Ким ежегодно заручается большей армией поклонников, она решила основать собственный бренд одежды. Вместе с сестрами звезда создала дизайнерское платье DASH и Kardashian Collection. Позже мир увидел линию роскошной косметики Kardashian Beauty. Светская львица самостоятельно занимается рекламой своих продуктов и неоднократно позировала в фотосессиях для рекламных кампаний. В частности, свой фирменный макияж она делает с помощью продукции бьюти-бренда.

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Личная жизнь

Ким Кардашян в апреле 2012 года начала встречаться с американским рэпером и бизнесменом Канье Уэстом. В декабре того же года влюбленные объявили, что ждут появления первенца. В 2013 году звезды стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Норт. В следующем году пара сыграла роскошную свадьбу. Романтическое предложение артист сделал любимой на арендованном стадионе AT&T Park в Сан-Франциско, куда пригласил всю семью Кардашян-Дженнер. В течение шести лет совместной жизни супруги стали родителями еще троих детей. На свет появился сын Сейнт от Ким, дочь Чикаго и сын Псалм от суррогатной матери.

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Карантинные реалии

Поскольку Ким Кардашян привыкла к регулярным светским выходам и шумным вечеринкам, то пребывание на самоизоляции стало для нее настоящим испытанием. Ежедневно она посвящала себя воспитанию детей в роскошном поместье в Калифорнии и знаменитости это давалось очень тяжело. Однажды Канье даже забирал детей в другой штаб, чтобы звездная мама смогла отдохнуть наедине. В доме супругов был настоящий хаос и они решили проводить время с детьми по очереди.

Ким Кардашян – вероятная первая леди США

5 июля 2020 года на личном аккаунте в твиттере Канье Уэст заявил о намерении стать президентом США. 15 июля он успел подать документы в избирательный округ Оклахома. Именно этот день был последним для регистрации, в других штатах рэпер уже не мог зарегистрироваться, поскольку срок подачи документов закончился. Теперь он официально баллотируется на пост главы государства. Также Канье заплатил регистрационный взнос 35 тысяч долларов – более 950 тысяч гривен. Партия рэпера называется BDY – The Birthday Party, что переводится как "партия дня рождения". Уэст уже проводит встречи с избирателями и рассказывает о своих планах.

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Родные Канье отмечали, что такое заявление он сделал из-за обострения болезни. Известно, что артист страдает биполярным расстройством. Из-за этого он неоднократно ссорился с женой, но все же Ким смогла простить мужа. Теперь осталось только ждать президентских выборов, которые состоятся совсем скоро. Именно они покажут, сможет ли Ким Кардашян стать первой леди Соединенных Штатов Америки.

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